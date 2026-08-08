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00:27

Политика

Американские военные перехватили 51 коммерческое судно в рамках блокады Ирана

Фото: depositphotos/Lindasj2

Центральное командование США (CENTCOM) раскрыло подробности операции по морской блокаде иранских портов. По данным ведомства на 7 августа, американские военные изменили курс 51 гражданского судна.

Кроме того, два корабля были досмотрены, и еще два – выведены из строя. Все эти меры, как уточнили в CENTCOM, направлены на обеспечение соблюдения введенных требований.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля 2026 года. США и Израиль нанесли удары по иранским целям. Исламская Республика ответила симметрично.

Весной стороны достигли соглашений. В июне Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве. Однако в начале июля военные действия возобновились, и стороны объявили о прекращении выполнения договора.

В ночь на 30 июля армия США провела очередную серию воздушных ударов по Ирану в ответ на иранские атаки на американские силы на Ближнем Востоке. Позднее американский лидер Дональд Трамп объявил, что решил отменить запланированные мощные удары по республике в свете возможного достижения мирного соглашения.

СМИ писали, что это решение было принято после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи согласился на компромиссное предложение катарских посредников по возобновлению навигации через Ормузский пролив.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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