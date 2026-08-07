Мужчина погиб, пытаясь попасть из Марокко в Испанию на параплане

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Молодой человек африканского происхождения погиб, пытаясь нелегально попасть в Испанию на параплане. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на источники в испанской национальной гвардии.

Инцидент произошел недалеко от волнореза Бензу на севере испанского анклава Сеута. Системы наблюдения зафиксировали попытку пересечения границы по воздуху, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Прибывшие гвардейцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Как уточняет агентство, у него была зафиксирована остановка дыхания и кровообращения. Реанимационные мероприятия, проведенные сотрудниками, не принесли результата, и пострадавший скончался на месте.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце июля анклав столкнулся с массовым наплывом нелегалов из Марокко. По данным главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки, с марокканской территории в анклав проникли около 72 тысяч человек, однако порядка 70 тысяч из них уже были возвращены обратно.

При этом марокканские власти оценивают число сумевших попасть в Сеуту мигрантов примерно в 40 тысяч человек.