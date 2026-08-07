Минпромторг: Wildberries успешно справляется с ликвидацией последствий атак

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Wildberries достаточно успешно справляется с ликвидацией последствий атак беспилотников на склады. Об этом заявил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

По его словам, компания перенаправляет логистические потоки.

Замминистра также отметил, что торговля в России исторически не пользовалась мерами поддержки, но сейчас ситуация уникальная. Минпромторг изучает предложения по поддержке селлеров после атак на склады Wildberries. Позиция ведомства пока не сформирована.

Селлеры, в частности, обратились с предложениями о предоставлении отсрочки или рассрочки по выплате обязательных платежей, в первую очередь налогов и сборов.

"Эти предложения – это все-таки существенный объем недополученных доходов, поэтому над этим надо поработать", – пояснил Чекушов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее в Минэкономразвития России указывали, что первоочередная задача мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак на склады Wildberries, является восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении их деятельности.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким говорила, что удары по объектам Wildberries наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже товаров военного назначения.

