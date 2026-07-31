Ким отвергла обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries

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Удары по объектам Wildberries наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже товаров военного назначения. Такое заявление сделала основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким, сообщает ТАСС.

"Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс – Amazon или Alibaba – и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них", – сказала она.

Предпринимательница подчеркнула, что в действиях нападавших нет ни логики, ни здравого смысла. В частности, они сами ранее заявляли о направленности атак на обычных граждан России.

"Единственная их цель – оказать давление, дестабилизировать, вызвать панику и шок у большого количества россиян", – обратила внимание глава компании.

Несмотря на это, склады Wildberries оборудованы всеми доступными средствами защиты, ежедневно модернизируются, что позволяет отражать большую часть атак.

"Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь", – отметила Ким.

По ее словам, с 2024 года компания полностью перестроила работу по противопожарной безопасности: организовала собственные противопожарные бригады, оборудовала объекты современными системами пожаротушения, производит собственные комплектующие и регулярно проводит эвакуационные учения. Около двух тысяч человек ежедневно обеспечивают противопожарную безопасность на всех складах. Это позволяет оперативно локализовывать возгорание и по возможности сохранять товары.

При этом, по словам Ким, беспилотники, которые бьют по промышленным объектам, несут поражающие элементы, чтобы нанести максимальный ущерб людям.

Ким отметила, что десятки тысяч предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак на инфраструктуру компании. По ее словам, удары по объектам фирмы затрагивают сотни миллионов человек в десяти странах – сотрудников, продавцов, производителей, логистов, владельцев пунктов выдачи, а также других предпринимателей, исполнителей и покупателей, включая социально незащищенные категории граждан.

Предпринимательница назвала обстрелы складов маркетплейса обстоятельством непреодолимой силы, а значит, понесенные в результате них потери по закону не подлежат возмещению. То есть внесение или невнесение соответствующего пункта в оферты не имеет никакого юридического значения в данном случае.

В этом контексте глава RWB предостерегла продавцов от мошенников и недобросовестных юристов, которые в интернете предлагают свои услуги, и призвала партнеров доверять только официальным каналам связи, а также самой компании и госструктурам, подчеркнув, что в сложившейся ситуации помочь предпринимателям смогут только они и государство.

Например, компания уже провела два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для крупных партнеров введена повышенная скидка постоянного покупателя на их товар за счет Wildberries, кредитные каникулы в банке компании и ряд других мер.

Более того, со следующей недели Wildberries планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, чтобы точечно решать их проблемы. Параллельно с этим с правительством РФ уже обсуждаются комплексные меры поддержки всех пострадавших предпринимателей. Разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Набор этих мер будет озвучен в ближайшие дни, пообещала Ким.

Вместе с тем предпринимательница обратила внимание на десятки предложений по аренде логистических мощностей на территории России и за рубежом, которыми располагает фирма. Часть из этих договоров уже заключена, а в ближайшем будущем в эксплуатацию будут запущены объекты, строительство которых велось в странах присутствия.

Атаки на логистические центры Wildberries продолжаются с 18 июля. Тогда обстрелам ВСУ подверглись склады компании в Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, ставропольском Невинномысске и Симферополе.

Среди целей в том числе были объекты в Новосаратовке Ленинградской области, а также в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге. В ряде случаев из-за атак проводилась эвакуация сотрудников. В частности, это касалось логистических центров в Коледине, Подольске, Екатеринбурге и Сарапуле.

В ночь на 29 июля также произошел массовый налет вражеских беспилотников на Рязань. В результате загорелся местный логоцентр Wildberries, сотрудников эвакуировали. Позже компания сообщила, что большая часть товаров на складе уцелела, так как огонь почти не затронул зону хранения.