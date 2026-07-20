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20 июля, 08:56

Происшествия

Логистический комплекс Wildberries в Коледине работает штатно

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Логистический центр Wildberries в Коледине, расположенный в подмосковном Подольске, продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В организации напомнили, что ранее на территории складского комплекса провели эвакуацию в целях обеспечения безопасности. После завершения необходимых мероприятий сотрудники вернулись на рабочие места.

Два других логистических центра маркетплейса в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись обстрелу со стороны ВСУ в ночь на 18 июля. В результате на первом объекте погибли 7 сотрудников, еще 25 получили ранения. В стационаре находятся 22 человека, из которых 8 в тяжелом состоянии. В Подмосковье погиб 1 человек, а число раненых составило 57.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела о теракте. Кроме того, уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова обратилась в ООН.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала атаку ужасной и пообещала оказать помощь семьям погибших, а также пострадавшим.

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