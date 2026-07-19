WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries

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WB Банк объявил о запуске комплекса мер поддержки для продавцов Wildberries, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры компании в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область). Об этом сообщили в пресс-службе РВБ.

Пострадавшим субъектам малого и среднего предпринимательства банк предоставит до шести месяцев отсрочки для погашения долга. Для сегмента крупного бизнеса аналогичный механизм будет разработан в ближайшее время. Чтобы получить отсрочку, продавцам необходимо подать заявление через личный кабинет в системе банка или обратиться к персональному менеджеру. Обращения рассмотрят в приоритетном порядке.

Кроме того, для восполнения утерянных товарных запасов продавцам предложат льготные кредиты и условия факторинга. WB Банк также отменит все комиссии за платежи внутри России и введет начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления краткосрочной платежеспособности селлеры получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки, в том числе за счет предоставления лимитов овердрафта. Эти льготы будут применены автоматически, без заявлений и сбора документов.

Параллельно Wildberries вводит собственные меры. Основатель компании Татьяна Ким сообщила в своем телеграм-канале, что с 18 июля действуют скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также скидка в размере 100% на транзитные поставки в региональные склады.

"Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы", – указала Ким.

Она отметила, что это первые решения, которые помогут быстрее перераспределить товары и сократить дополнительные расходы. Параллельно продолжается работа над механизмом поддержки продавцов. Ким назвала этот процесс сложным, так как необходимо провести оценку последствий, чтобы определить объем выплат. По экспертным данным, это займет до 30 дней. Дополнительные меры поддержки прорабатываются совместно с WB Банком.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тамбовской области, они также прорабатывают меры региональной поддержки пострадавшим и семьям погибших при атаке ВСУ на логистический центр Wildberries.

В свою очередь, в администрации Тамбовского муниципального округа рассказали, что двое сотрудников распределительного центра в Котовске – Павел Жмылев (старший модуля "приемка", родом из поселка совхоза "Селезневский") и Андрей Николаев – смогли спасти десятки людей во время атаки украинских беспилотников. В частности, Жмылев и его коллега собрали сотрудников и вывели их в безопасное место.

"Спасибо нашему ПВО, огромнейшее спасибо. Если бы все дроны, которые в нас шли, прилетели в склад, он, наверное, сложился бы, как карточный домик", – передает пресс-служба слова Жмылева.

Украинские БПЛА атаковали логистические центры Wildberries в Котовске и в Электростали в ночь на 18 июля. В результате в Тамбовской области погибли 7 сотрудников ночной смены – 4 мужчин и 3 женщины. Еще 25 граждан – 16 мужчин и 9 женщин – получили ранения.

В настоящее время на стационарном лечении находится 22 человека. Состояние 8 пострадавших остается тяжелым, еще 14 граждан – как средней степени тяжести. При этом девять человек получили помощь амбулаторно. Также известно, что 10 человек были эвакуированы в столицу для лечения в федеральных медицинских центрах и столичных больницах.

Глава региона Евгений Первышов уточнял, что противник специально использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В Подмосковье погиб один человек, еще 57 получили ранения. 40 пострадавших уже проходят лечение в стационарах. Состояние 7 пациентов врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще 29 граждан обратились за амбулаторной помощью.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

Ким назвала атаку ВСУ на логистические центры компании ужасными событиями. Она добавила, что семьи погибших сотрудников компании, а также пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, получат денежные компенсации.

Несмотря на произошедшее, сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме. Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в пунктах выдачи. При этом товары, которые находились на пострадавших от атак логистических объектах Wildberries, временно сняты с продажи.

