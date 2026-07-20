В выставке-пристройстве "Моспитомец" примут участие более 40 животных из приютов

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

На ВДНХ, рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, 26 июля состоится фестиваль "Моспитомец". Гостей ждет выставка-пристройство, где будут представлены более 40 собак и кошек, готовых обрести семью. Мероприятие организовано в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Также в рамках фестиваля запланирована образовательная программа "Школа ответственного хозяина" и благотворительная акция "Будка желаний".

Познакомиться с потенциальными питомцами заранее можно в онлайн-сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru. В департаменте информационных технологий, выступающем партнером проекта, уточнили, что в цифровых карточках животных размещены фото, а также подробное описание характера, привычек и индивидуальных особенностей.

Чтобы договориться о личной встрече на фестивале с понравившейся кошкой или собакой, достаточно нажать кнопку "Записаться" в анкете или связаться с волонтером по указанному телефону.

Среди участников выставки – собака Тесса из приюта "Зеленоград", любознательная и спокойная рыжая красавица, которая станет отличным другом семьи. Компанию ей составит активная и жизнерадостная Пальма из "Зоорассвета", идеально подходящая для долгих прогулок.

Любителей кошек заинтересует пушистый Манул из "Зоорассвета" – деликатный и преданный кот со спокойным характером. Также гости смогут познакомиться с уравновешенной и ласковой Мехико из "Зеленограда", которая прекрасно ведет себя на поводке и легко переносит поездки в машине.

На фестиваль приедут обаятельный Аспирин из приюта "Бирюлево", энергичная Марта и контактный любимец прогулок Бисквит из приютов Западного округа, а также рыжий весельчак Чили из "Искры", обожающий учиться новому.

Также будут представлены подопечные благотворительного фонда "Ника": благородный аляскинский маламут Цукат и кошка Эми с огромными выразительными глазами.

Все животные привиты, чипированы, социализированы и полностью готовы к переезду. После знакомства будущие хозяева пройдут собеседование с волонтерами и оформят договор ответственного содержания. Новым владельцам вручат подарки от партнеров: корма премиум- и суперпремиум-класса от брендов "Бадди и Сол" и "Сириус", а также наборы от сети зоомагазинов "Четыре лапы".

В рамках "Школы ответственного хозяина" в течение дня пройдут лекции кинологов-спасателей и ветеринаров, пет-квиз, мастер-классы и теневой спектакль "Кошкин дом". В ходе акции "Будка желаний" любой посетитель сможет исполнить мечту питомцев из городских приютов.

Кроме того, столичные бренды предлагают товары для питомцев в рамках "Сделано в Москве". Приобрести их можно в арт-павильонах у парка искусств "Музеон" и на Болотной площади. Также посетителям предложат познакомиться с продукцией локальных производителей.