Столичные бренды предлагают товары для питомцев в рамках "Сделано в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные бренды по случаю празднования Международный день собак 2 июля приглашают жителей и гостей Москвы приобрести товары для домашних животных в арт-павильонах у парка искусств "Музеон" и на Болотной площади, а также познакомиться с продукцией локальных производителей. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Посетители могут заглянуть в арт-павильоны проекта и выбрать корма, лакомства, одежду, игрушки, лежанки и аксессуары для животных. Ассортимент также доступен в онлайн-каталоге на сайте сделановмоскве.рф.

Среди представленных брендов – Cosmopet, разрабатывающий гипоаллергенные корма на основе энтопротеина, подходящие для животных с чувствительным пищеварением. Биотехнологическая компания Vetstem, резидент "Сколково" и Московского инновационного кластера, выпускает фармацевтические препараты нового поколения для лечения домашних животных. Компания DogGlad предлагает крафтовые лакомства из рыбы, говядины и овощей, удобные для прогулок.

Бренд Scoby&Mo производит одежду и аксессуары для собак мелких и средних пород. Основательница компании Наталия Артемьева отметила, что участие в городских проектах помогает повышать узнаваемость бренда, увеличивать продажи и вдохновляет на создание новых коллекций.

Компания Bender&Frai, выпускающая амуницию для собак с 2016 года, также развивает свою продукцию в рамках проекта "Сделано в Москве". По словам основателя Сергея Лапенка, участие в городских инициативах позволило не только расширить продажи, но и наладить сотрудничество с другими производителями.

Ранее по случаю праздника на портале мэра Москвы напомнили о сервисе "Моспитомец", где собраны анкеты подопечных из городских приютов. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новый дом. Чтобы познакомиться с питомцем, нужно записаться через сайт, после встречи и решения забрать собаку оформляется договор ответственного содержания с тремя днями на обдумывание.