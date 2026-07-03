Медведев заявил, что Финляндия попала в список целей для ядерного оружия РФ

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия попала в список ядерных целей России. Таким образом он прокомментировал отмену запрета на размещение ядерного оружия на финской территории.

"Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одну мелочь: теперь их страна попала в список ядерных целей России. Радуйтесь, финны, вы достигли вершины безопасности!" – написал Медведев в соцсети X.

Законопроект, отменяющий запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории Финляндии, был внесен премьер-министром республики Петтери Орпо. Парламент страны одобрил норму 17 июня, а президент Александр Стубб утвердил ее 26-го числа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что таким образом Хельсинки официально заявили о готовности участвовать в программе ядерного сдерживания НАТО.

В частности, отказ Финляндии от политики нейтралитета и ее решение вступить в Альянс привели к тому, что страна теперь может стать инструментом для реализации ядерных амбиций агрессивной милитаристской организации.