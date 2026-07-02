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02 июля, 23:46

Транспорт

Аэропорт Внуково возобновил работу

Фото: 123RF.com/danr13

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт возвращается к штатному режиму работы. В Росавиации подчеркнули, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты вводились в аэропорту Внуково четыре раза за 2 июля. Воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Помимо этого, аналогичные меры безопасности распространялись на аэропорты Домодедово и Жуковский. Однако спустя некоторое время ограничения там также были отменены.

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