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02 июля, 21:47

Экономика

ФАС возбудила дело из-за рекламы букмекерской конторы Fonbet

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за рекламы букмекерской конторы Fonbet из-за образа футбольного тренера, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, в мае и июне 2026 года в Москве была распространена наружная реклама букмекерских услуг, в которой был использован данный образ. При этом реклама подобных услуг на наружных конструкциях и использование в ней образов людей противоречит закону.

В случае если нарушение будет признано, будет рассмотрен вопрос о мерах административной ответственности.

Ранее ФАС выдала ряд предостережений выступавшим в СМИ экспертам, которые дали прогнозы о предстоящем росте цен на продовольственные товары и топливо в 2026 году. В службе указали на то, что это могло спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей.

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