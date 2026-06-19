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19 июня, 10:35

Экономика

ФАС запросила у сети АЗС "Трасса" информацию о ценах на топливо

Фото: depositphotos/minervastock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у сети автозаправочных станций "Трасса" информацию о ценообразовании на топливо. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Компания "Евротранс", которая владеет сетью АЗС, должна до 26 июня предоставить данные о средневзвешенной цене на бензин и дизельное топливо, объемах их продаж и рентабельности, а также экономическое объяснение из-за изменения розничной стоимости нефтепродуктов, уточнили в ФАС.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении компании "Нефтьмагистраль". Организация также до 26 июня должна отправить в ведомство необходимые сведения.

До этого ФАС возбудила дело против нефтетрейдеров "Солид-товарные рынки", "Агроторг ЮГ" и "Хансел". Компании подозреваются в координации действий на биржевых торгах, что могло привести к необоснованному росту цен на бензин и дизельное топливо.

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