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17 июня, 23:15

Экономика

ФАС и Минэнерго предложили снизить норматив продаж бензина на бирже до 10%

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ предложили снизить минимальный объем продаж бензина на бирже – с 15% до 10% – на период с 1 июля по 30 сентября. Соответствующий проект совместного приказа ведомств опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает внесение изменений в совместный приказ ведомств об объемах продаж нефтепродуктов на бирже нефтяными компаниями.

Изменения вносятся в раздел, касающийся минимального объема биржевых продаж бензина. Таким образом, на протяжении трех месяцев будет действовать пониженный норматив в 10%, а в остальные периоды сохранится прежний показатель – 15%.

Ранее ФАС поручила 11 территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Вместе с тем отмечалось, что средняя розничная цена бензина в России за неделю с 9 по 15 июня выросла на 0,96% – до 69,11 рубля за литр, а дизтоплива – до 80,78 рубля за литр.

Кроме того, рост цен на бензин был зафиксирован в 78 российских субъектах, более всего в Республике Тыва (9,4%) и Чеченской Республике (8%). В Москве цены на бензин выросли на 0,2%.

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