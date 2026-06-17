"Татнефть" сняла ограничения на отпуск АИ-92 и дизеля на АЗС

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Одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний "Татнефть" сняла ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих заправках. Об этом сообщили РБК на горячей линии фирмы.

При этом, как заявил "Интерфаксу" источник, лимиты на отпуск бензина марки АИ-95 в объеме 30 литров на человека пока сохраняются.

Подтвердил снятие ограничений на реализацию бензина АИ-92 и дизельного топлива на АЗС, а также сохранение лимита на горючее марки АИ-95 в размере 30 литров губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с региональными депутатами, чьи слова передает 47.news.

Аналогичные меры действуют в Татарстане, передает "Вечерняя Казань". При этом по топливной карте лимита нет. Бензин АИ-92, дизельное топливо и иные виды горючего реализуют без ограничений по объему.

Временные ограничения по отпуску топлива были введены на всех АЗС "Татнефти" в России с 16 июня. Кроме лимита на продажу бензина, на заправках начали действовать и ограничения по оплате – там принимают только наличные.

Например, "Татнефть" в Челябинске информирует, что по техническим причинам владельцы машин могут получить не более 30 литров бензина за раз. Что касается дизельного топлива – до 60 литров для легковых авто и 300 литров для грузовиков.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. В частности, бензин АИ-95 стали продавать в Крыму в объеме не более 20 литров в сутки на человека. Аналогичная ситуация фиксировалась в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснял эти меры логистическими проблемами.

Тогда в Кремле заявляли, что проблемы с топливом в Крыму и Севастополе стоят высоко на повестке дня и подлежат решению. В частности, Минэнерго РФ приступило к реализации мер для обеспечения региона моторным топливом.

Однако позднее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о временном прекращении свободной продажи бензина. Топливо в объеме 20 литров на человека предоставлялось лишь по старым талонам.

Спустя время свободную продажу бензина марки АИ-92 вернули на трех заправках "Атан" в Севастополе. При этом на сети ТЭС заправка осуществляется пока по QR-кодам. Развозжаев заявлял, что город откажется от заправки по очереди с QR-кодами, когда будет создан резерв "хотя бы на полмесяца".

Ограничения по розничному отпуску топлива на некоторых заправочных станциях ввели и в Самарской области. При этом топливо для спецтранспорта реализуется без ограничений. На АЗС других крупных компаний бензин также продается свободно.

В свою очередь, в Российском топливном союзе заявили, что АЗС в Москве имеют топливо. В частности, штатно продается бензин у сети заправочных станций Teboil, "Роснефти" и "Нефтьмагистрали". В "Газпром нефти" также сообщили, что все заправки в столице работают без ограничений.

На фоне этой ситуации вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.

В частности, Новак поручил сформировать прогностическую модель развития ситуации на топливном рынке в региональном разрезе с максимальной детализацией всех возможных параметров. Это позволит повысить качество мониторинга, обеспечит своевременное выявление узких мест и даст возможность превентивно принимать необходимые решения.

Российский кабмин взял на контроль ситуацию с ценовой динамикой на топливо, а также вопросы обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. Помимо этого, правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать бензин и дизтопливо класса "Евро-5" с показателями "Евро-3" для недопущения дестабилизации внутреннего рынка.

