16 июня, 18:09Экономика
В "Газпром нефти" заявили о штатной работе всех АЗС в Москве
Фото: depositphotos/vadimphoto1@gmail.com
Все автозаправочные станции "Газпром нефти" в Москве работают в штатном режиме без ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
В "Газпром нефти" уточнили, что комментарий был дан в связи с поступающими запросами.
Ранее в Российском топливном союзе опровергли информацию СМИ о том, что на некоторых заправках в Москве был ограничен отпуск топлива. Там подчеркнули, что дефицита бензина нет и все АЗС продают его в штатном режиме.
При этом 16 июня стало известно, что временные ограничения по отпуску топлива введены на всех АЗС "Татнефти" в России. Например, компания в Челябинске информирует водителей, что по техническим причинам владельцы легковушек могут получить не более 30 литров бензина за раз. Также на заправках начали действовать ограничения по оплате – там принимают только наличные.
Российский топливный союз опроверг сообщения об ограничениях продажи горючего в Москве