"Татнефть" ограничила отпуск топлива на своих АЗС

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Временные ограничения по отпуску топлива введены на всех АЗС "Татнефти" в России. Об этом сообщает горячая линия компании, передает "Интерфакс".

Кроме лимита на продажу бензина, на заправках начали действовать и ограничения по оплате – там принимают только наличные.

Уточняется, что "Татнефть" в Челябинске информирует водителей, что по техническим причинам владельцы легковых автомобилей могут получить не более 30 литров бензина за раз. Что касается дизельного топлива – до 60 литров для легковых авто и 300 литров для грузовых машин.

Ранее в Российском топливном союзе опровергли информацию СМИ о том, что на некоторых заправках в Москве был ограничен отпуск топлива. Там заявили, что в столице дефицита бензина нет и все АЗС продают его в штатном режиме.

Тем временем правительство сообщило, что держит на контроле ситуацию с ценами на топливо, а также вопросы обеспечения автомобилистов бензином и дизельным топливом.