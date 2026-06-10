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10 июня, 23:54

Регионы

Власти Севастополя призвали жителей не стоять в очередях за бензином

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Жителям Севастополя посоветовали не стоять в очередях на АЗС "ТЭС" в четверг, 11 июня, поскольку бензовозы не смогли приехать в город. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Новой партии QR-кодов сегодня не будет. К сожалению, бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти. Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно", – написал Развожаев в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что все ранее выданные QR-коды будут деактивированы. Однако в четверг планируется новая генерация, и граждане смогут получить новый код на топливо.

"Завтра на АЗС "ТЭС" будут заправляться коммунальные службы, скорая помощь, силовые структуры и общественный транспорт. О заправках "АТАН", где будет свободная продажа, сообщу завтра, как только получу информацию", – заключил губернатор.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники стали предлагать покупать якобы дешевый бензин на фоне проблем с топливом в Крыму. В частности, злоумышленники стали создавать каналы в мессенджерах, где предлагают приобрести топливные талоны по выгодной цене.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость выработки конкретных действий и шагов, позволяющих задействовать весь доступный набор инструментов для надежного снабжения потребителей нефтепродуктами.

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