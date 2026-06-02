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02 июня, 18:27

Экономика

Аксенов рассказал, как распределяется поступающий на Крымский полуостров бензин

Фото: MAX/"Аксёнов Z 82"

Бензин, поступающий на Крымский полуостров, распределяется между самой республикой и Севастополем пропорционально численности населения. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуацию с дефицитом автомобильного топлива в регионе взял под свой контроль Владимир Путин, который поручил профильным ведомствам решить эту проблему.

В то же время власти Крыма и Севастополя продолжают координировать свои действия по этому вопросу. В частности, Аксенов подчеркнул, что также следит за ситуацией.

Он добавил, что 3 июня на сайте регионального министерства топлива и энергетики будет размещена интерактивная карта, с помощью которой можно будет найти АЗС с топливом в каждом муниципалитете республики.

"Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", – заключил Аксенов.

Ограничение на продажу бензина АИ-95 в республике – не более 20 литров в сутки на человека – ввели с 30 мая. В связи с этим глава Крыма призвал местных жителей не покупать топливо впрок и осуществлять заправку в обычном режиме.

Аналогичная ситуация наблюдается в Севастополе. Там автомобилисты могут разово приобрести 20 литров бензина или одну канистру на машину. Глава города Михаил Развожаев объяснил ограничения логистическими трудностями.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший, что проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Он подчеркнул, что трудности подлежат решению, заверив, что над этим работают все уровни власти.

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