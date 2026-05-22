22 мая, 17:05Регионы
В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках ТЭС
Фото: depositphotos/blinow61
В Севастополе ограничили продажу топлива на заправках ТЭС. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.
Автомобилисты смогут разово приобрести 20 литров бензина или одну канистру на машину.
"Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если с канистрой – сможете залить топливо", – уточнил Развожаев.
Губернатор объяснил, что ограничения вводятся в связи с логистическими трудностями.
ТЭС – одна из крупнейших на полуострове компаний по продаже топлива в розницу. В Севастополе в основном распространены заправки именно этой фирмы.
Ранее в Кремле не увидели рисков дефицита топлива из-за ударов дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что вопрос обеспечения топливом находится на постоянном контроле Минэнерго.