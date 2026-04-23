Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

23 апреля, 16:38

Мособлдума запретила продавать детям бензин и топливо в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, запрещающий продавать горюче-смазочные материалы несовершеннолетним в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, ДТП с питбайками и мотоциклами стали происходить все чаще. В марте обсуждались меры по снижению аварийности с участием подростков. После этого и было поддержано предложение о введении такого запрета.

Таким образом, дети на территории области не смогут самостоятельно приобретать бензин, дизельное топливо, газ и смазочные материалы. Исключение сделано для подростков, у которых есть водительское удостоверение, позволяющее управлять мопедами и легкими мотоциклами. Продавцы на заправках обязаны будут попросить предоставить документы и смогут отказывать покупателям при возникновении сомнений по поводу возраста.

В Мособлдуме напомнили, что питбайки можно использовать только на специальных треках и трассах, однако не все придерживаются этих правил. Из-за этого возрастает риск аварий с участием таких транспортных средств. Особенно опасно то, что эта техника не оборудована фарами, габаритами, поворотниками и звуковым сигналом.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. После этого за нарушение запрета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые продают топливо, начнут привлекать к ответственности.

Ранее в подмосковных Люберцах в целях безопасности ограничили работу кикшеринговых компаний по аренде электросамокатов. Только в прошлом году было зарегистрировано 18 ДТП с этими транспортными средствами. Среди пострадавших были дети.

В Подмосковье запретили продажу бензина несовершеннолетним

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили дофаминовый интерьер?

Эксперты уверены: это способ уйти от проблем в пространство, где становится легче

Современный интерьер зачастую становится отражением личности владельца

Читать
закрыть

Ждать ли скидок на автомобили в 2026 году?

Цены могут кратковременно снизиться на импортируемые машины при укреплении рубля

Однако это коснется главным образом параллельного импорта

Читать
закрыть

