Мособлдума запретила продавать детям бензин и топливо в Подмосковье

Мособлдума приняла закон, запрещающий продавать горюче-смазочные материалы несовершеннолетним в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

По словам спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, ДТП с питбайками и мотоциклами стали происходить все чаще. В марте обсуждались меры по снижению аварийности с участием подростков. После этого и было поддержано предложение о введении такого запрета.

Таким образом, дети на территории области не смогут самостоятельно приобретать бензин, дизельное топливо, газ и смазочные материалы. Исключение сделано для подростков, у которых есть водительское удостоверение, позволяющее управлять мопедами и легкими мотоциклами. Продавцы на заправках обязаны будут попросить предоставить документы и смогут отказывать покупателям при возникновении сомнений по поводу возраста.

В Мособлдуме напомнили, что питбайки можно использовать только на специальных треках и трассах, однако не все придерживаются этих правил. Из-за этого возрастает риск аварий с участием таких транспортных средств. Особенно опасно то, что эта техника не оборудована фарами, габаритами, поворотниками и звуковым сигналом.

Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года. После этого за нарушение запрета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые продают топливо, начнут привлекать к ответственности.

Ранее в подмосковных Люберцах в целях безопасности ограничили работу кикшеринговых компаний по аренде электросамокатов. Только в прошлом году было зарегистрировано 18 ДТП с этими транспортными средствами. Среди пострадавших были дети.