29 ноября, 18:39Происшествия
В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Автомобиль наехал на 16-летнего молодого человека в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на Рублевском шоссе. По данным ведомства, там столкнулась машина Kia и питбайк, за рулем которого был подросток. Последний ехал по велодорожке.
В результате 16-летний юноша доставлен в больницу. Прокуратура взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств аварии.
Ранее водитель "Газели" сбил пешехода на юго-востоке Москвы, а после скрылся с места аварии. ДТП произошло в районе дома 21 на улице Вертолетчиков.
По данным столичной Госавтоинспекции, водитель совершил наезд на пешехода, двигаясь задним ходом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В настоящее время ведется розыск виновника аварии.
