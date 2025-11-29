Форма поиска по сайту

29 ноября, 18:39

В Москве автомобиль сбил подростка на питбайке

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автомобиль наехал на 16-летнего молодого человека в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Рублевском шоссе. По данным ведомства, там столкнулась машина Kia и питбайк, за рулем которого был подросток. Последний ехал по велодорожке.

В результате 16-летний юноша доставлен в больницу. Прокуратура взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств аварии.

Ранее водитель "Газели" сбил пешехода на юго-востоке Москвы, а после скрылся с места аварии. ДТП произошло в районе дома 21 на улице Вертолетчиков.

По данным столичной Госавтоинспекции, водитель совершил наезд на пешехода, двигаясь задним ходом. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. В настоящее время ведется розыск виновника аварии.

Новости регионов: автобус с детской футбольной командой опрокинулся в Челябинской области

