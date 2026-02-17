IO: пилоты из США и Нидерландов управляют истребителями F-16 на Украине

Фото: 123RF/verranda

Иностранные военные участвуют в управлении истребителями F-16 на Украине, сообщает издание Intelligence Online.

Отмечается, что для защиты воздушного пространства над Киевом была сформирована смешанная эскадрилья. В ее состав вошли не только украинские летчики, но и опытные пилоты из США и Нидерландов, имеющие боевой опыт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит 250 боевых самолетов. По его словам, Украина договорилась о поставках 150 истребителей Gripen и 100 самолетов Rafale.

Украинский лидер назвал их "лучшими в мире", однако добавил, что у ВСУ уже есть американские F-16. Кроме того, по данным главы украинского министерства обороны Михаила Федорова, Франция готовится к передаче Украине дополнительных истребителей Mirage 2000.