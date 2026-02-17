Силы ПВО ликвидировали 151 украинский БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

151 украинский беспилотный летательный аппарат перехватили и сбили дежурные силы ПВО на российскими регионами за ночь 17 февраля, заявило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 38 из них были сбиты над Крымом, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над территорией Калужской области, 4 – над Брянской областью, 1 – над Курской областью.

Кроме того, 50 дронов были уничтожены над акваторией Черного моря и 29 – над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пострадал ребенок из-за удара БПЛА Украины. По словам губернатора города Михаила Развожаева, на Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого беспилотника выбило окна в одном из частных домов. В результате 9-летнему мальчику осколками посекло ноги. Его доставили в медучреждение. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.