До минус 9 градусов ожидается в Москве 17 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Температура воздуха в Москве во вторник, 17 февраля, составит от 7 до 9 градусов мороза, сообщил Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от минус 6 до минус 11 градусов, в некоторых районах возможен небольшой снег.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова сообщила, что до конца февраля потепления в столице не прогнозируется, а в ближайшие дни Подмосковье накроет обильный снегопад.

По ее данным, холодная погода ожидается на протяжении всей недели. Температура воздуха в регионе на 5–10 градусов будет ниже климатической нормы.