В России могут ужесточить требования к качеству готовой еды

Фото: 123RF.com/olgasamoilova

Власти в России рассматривают возможность обновления санитарных правил для готовой еды и включения в действующие СанПиНы обязательных требований для этой категории продукции. Об этом сообщает газета "Известия".

Производителей, в частности, могут обязать разрабатывать и внедрять процедуры на основе принципов ХАССП (анализ факторов рисков и критические контрольные точки. – Прим. ред.) с проведением лабораторных исследований. Также предлагается установить требования к использованию газомодифицированной среды при упаковке и отдельные санитарные нормы для фабрик-кухонь и персонала.

Инициативы представителей бизнеса обсуждались на декабрьском заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, следует из материалов Минпромторга. Вопрос регулирования рынка "готовой еды", продаваемой в рознице и через доставку, был вынесен Роспотребнадзором.

Между тем россияне стали чаще покупать готовую еду. По оценке аналитиков, в 2024 году объем рынка готовой еды в ретейле и HoReCa увеличился на 14,6% и достиг 5,8 триллиона рублей. При этом к 2028-му он может увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2024 годом – до 9 триллионов рублей.

Ранее сообщалось, что доставка еды в России может подорожать на 10% из-за новых требований к курьерам. Как сообщил доцент Финансового университета при правительстве Петра Щербаченко, в конце января в стране разработали проект правил для курьерской отрасли, которые повысят операционные расходы компаний.

Он также отметил, что в январе – сентябре прошлого года оборот рынка онлайн-торговли продуктами увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 1,115 триллиона рублей. В это же время сегмент экспресс-доставки вырос на 36% год к году.