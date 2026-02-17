Прощание с экс-главой "Уралкалия" Баумгертнером пройдет 21 февраля в Москве

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Портер

Церемония прощания с бывшим гендиректором ОАО "Уралкалий" Владиславом Баумгертнером состоится в субботу, 21 февраля, в мемориальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Об этом РИА Новости сообщил его знакомый Алексей Дозорцев.

Баумгертнер пропал без вести 7 января на Кипре.Местные власти начали его поиски 11-го числа. К поисковым работам были привлечены подразделения гражданской обороны, добровольцы, а также выделены вертолет и беспилотники.

Спустя несколько дней, 14 января, на Кипре в районе поисков предпринимателя, где последний раз был зафиксирован сигнал его телефона, было обнаружено тело неопознанного мужчины. Знакомый Баумгертнера тогда подтвердил СМИ, что найденное тело принадлежит бизнесмену.

Позже тело идентифицировали при помощи анализа ДНК. Официальной информации по поводу причин смерти не было. Одна из версий – несчастный случай.

