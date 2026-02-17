17 февраля, 11:06Город
"Активные граждане" выберут талисман международного фестиваля "Золотая черепаха"
Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Участники проекта "Активный гражданин" могут выбрать талисман ХХ Международного фестиваля "Золотая черепаха". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Маскот станет официальным символом мероприятия и будет сопровождать событие в следующих сезонах. Всего в голосовании представлено три концепции. Каждая из них символизирует сохранение природы через искусство и просвещение.
В первом варианте черепаха представлена как проводник знаний. Она вдохновляет на изучение дикой природы, раскрывает ее тайны через объектив фотокамеры.
Второй образ – черепаха-хранительница. На ее панцире можно увидеть контуры континентов, что символизирует единство планеты.
Также проголосовать можно за черепаху, которая является посланником водных экосистем. Ее переливающиеся плавники показывают круговорот воды, а узоры на теле демонстрируют связь океанических течений с климатическими поясами.
Второй этап голосования посвящен выбору имени талисмана. Участникам предлагают три варианта: Торти, Терра и Экка. Фестиваль проводится при поддержке правительства Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в проекте "Активный гражданин" также стартовало голосование о домашних и бездомных животных. Участники узнают о сервисе "Моспитомец", который помогает животным из городских приютов обрести хозяев, и помогут его развитию. За прохождение голосования и правильные ответы в викторине начисляются баллы программы "Миллион призов".