17 февраля, 12:01Происшествия
10 человек спасены из пожара на востоке Москвы
Фото: Москва 24
Пожарные спасли 10 человек, в том числе 1 ребенка, из загоревшегося многоэтажного дома в Напольном проезде на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного МЧС.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время огонь полностью потушен.
Возгорание в многоэтажном жилом здании в Напольном проезде произошло 17 февраля. По словам соседей, к сильному задымлению подъезда привела система дымоудаления, которая якобы не работала должным образом.
Ранее крупный пожар случился в жилом доме в центре Москвы. Он охватил лестницу в одном из подъездов с восьмого по первый этаж.
