10 человек спасены из пожара на востоке Москвы

Фото: Москва 24

Пожарные спасли 10 человек, в том числе 1 ребенка, из загоревшегося многоэтажного дома в Напольном проезде на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного МЧС.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время огонь полностью потушен.

Возгорание в многоэтажном жилом здании в Напольном проезде произошло 17 февраля. По словам соседей, к сильному задымлению подъезда привела система дымоудаления, которая якобы не работала должным образом.

