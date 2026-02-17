В вузах РФ призвали ввести лекции о политической грамотности

Фото: depositphotos/kasto

Лекции о политической грамотности необходимо ввести в российских университетах. Такое мнение в беседе с изданием "Абзац" выразил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По его словам, современная молодежь, у которой с 18 лет есть право голоса, не всегда понимает, как работает избирательная и законодательная власть. Он также указал, что не все молодые люди с первого раза смогут назвать спикера Госдумы или председателя правительства.

"Сегодня зайдите в любой вуз, спросите про любую громкую фамилию – и вы увидите: 50% не будут знать, о ком идет речь", – сказал Бородин.

Он уверен, что регулярные занятия по политической грамотности помогут студентам быстрее ориентироваться в политических процессах и поспособствуют взвешенному подходу к выборам. По итогам таких лекций также следует проводить экзамены, считает глава ФПБК.

