В РФ предложили проводить форум "Жириновские чтения" каждый год

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения" могут начать проводить в России каждый год. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, важно сделать "Жириновские чтения" ежегодным мероприятием, так как это не просто день памяти, а площадка для профессионального и серьезного анализа наследия экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Форум поможет узнать больше о его личности, аналитике, политических прогнозах и идеях, многие из которых актуальны и по сей день.

Слуцкий отметил, что мероприятие объединит журналистов,ученых, общественников, экспертов, молодежь и даже иностранных гостей. Все они обсудят основные проблемы современности и повестку будущего. Среди ключевых тем: становление новой мировой архитектуры, международные отношения в наше время, многополярный мир.

Первые "Жириновские чтения" пройдут 12 и 13 февраля в МГИМО. Форум посвящен 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.

Ранее Слуцкий предложил принять "Закон Жириновского" о защите русского языка. Депутат уточнил, что сохранение и распространение русского языка является вопросом культурного и ценностного влияния, который связывает Россию с народами и территориями, входившими в состав Российской империи и СССР, а также соотечественниками по всему миру.

