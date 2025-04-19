Правительство РФ учредило стипендию имени Жириновского

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Российское правительство учредило стипендию имени Владимира Жириновского. С 1 сентября 2025 года она будет предназначаться студентам и аспирантам, которые имеют особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно указу, ежегодно будут назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых составит 16 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов размером 20 тысяч рублей. Они будут выдаваться на год по итогам конкурсного отбора, который проведут специалисты Минобрнауки.

Кандидатам необходимо иметь оценки отлично и хорошо, а также публикации в научных изданиях. Кроме того, они должны принимать участие в конференциях. Вместе с тем внимание будет обращаться и на гранты, полученные на выполнение научно-исследовательской работы, или на победу во всероссийском или международном конкурсе.

Между тем Минобрнауки РФ планирует создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента для студентов высших учебных заведений.

Квоты будут устанавливаться с 2026/2027 учебного года ежегодно до 15 апреля. При этом квоты на стипендии правительства на 2025/2026 учебный год должны быть установлены до 15 июня.

