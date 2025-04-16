Минобрнауки РФ планирует создать комиссию по распределению президентских стипендий

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Министерство науки и высшего образования России планирует создать межведомственную комиссию по квотам на стипендии президента для студентов высших учебных заведений, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

В задачи комиссии будет входить установка квот на стипендии президента России для студентов, курсантов и слушателей высших учебных заведений, работающих в интересах федеральных государственных органов. Согласно пункту 5 правил назначения и выплаты стипендии, утвержденных постановлением правительства, к таким федеральным госорганам относятся МВД, Минобороны, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСИН и ФСО.

Состав комиссии Минобрнауки сформируют на межведомственной основе. Квоты будут устанавливаться с 2026/2027 учебного года ежегодно до 15 апреля. При этом в документе отмечается, что квоты на стипендии правительства на 2025/2026 учебный год должны быть установлены до 15 июня.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий квоту на поступление в вуз на бюджет по программам бакалавриата и специалитета для детей из многодетных семей. Согласно предложению депутатов, проект коснется детей, проживающих в субъектах России с низкой рождаемостью. Перечень при этом будет определяться кабмином.