04 апреля, 20:17Политика
В ГД внесен проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которой предполагает госрегулирование приема в вузы на платное обучение. Документ был размещен в электронной базе ГД.
Проект предлагает внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации".
Как указывается в пояснительной записке, Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию 6 февраля обратил внимание на необходимость ограничения платного обучения на специальностях, которые не востребованы экономикой, на что и направлен данный законопроект. Он поможет уменьшить нехватку квалифицированных работников, отмечается в документе.
Согласно проекту, кабмин будет устанавливать объем платных мест и определять его порядок.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. Он отметил, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.
Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, сказал министр.
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