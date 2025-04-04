В ГД внесен проект о госрегулировании приема в вузы на платное обучение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которой предполагает госрегулирование приема в вузы на платное обучение. Документ был размещен в электронной базе ГД.

Проект предлагает внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Как указывается в пояснительной записке, Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию 6 февраля обратил внимание на необходимость ограничения платного обучения на специальностях, которые не востребованы экономикой, на что и направлен данный законопроект. Он поможет уменьшить нехватку квалифицированных работников, отмечается в документе.

Согласно проекту, кабмин будет устанавливать объем платных мест и определять его порядок.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования. Он отметил, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов.

Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, сказал министр.

