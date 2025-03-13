Глава Минобрнауки Фальков призвал сократить некачественный сектор высшего образования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования.

Он отметил, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов. Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, обратил внимание министр.

"Эту историю надо, конечно, регулировать обстоятельно. Такая работа сейчас ведется", – добавил Фальков в беседе с "Россией 24".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на совещании заявила, что столичные вузы набирают студентов со всей страны, при этом увеличивают прием на платные места и "штампуют" специалистов, которые не нужны в таком объеме рынку труда.

Комментируя ее предложение о сокращении приема студентов в столичные учебные заведения, депутат Госдумы Олег Смолин указал, что таким образом нарушаются права абитуриентов, которые хотели бы заплатить за свое обучение. Вместе с тем он поддержал решение Минобрнауки расширить бюджетные места в региональных вузах.

После этого глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас рассказал, что Матвиенко не предлагала ограничивать права региональных абитуриентов и сокращать места для них в столичных вузах. Председатель, по его словам, говорила о том, насколько эффективна действующая в России система приема в высшие учебные заведения.