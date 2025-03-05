Депутат Скрозникова предложила студентам вузов преподавать в колледжах и техникумах

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Депутат Госдумы, член комитета по просвещению Анна Скрозникова предложила разрешить старшекурсникам высших учебных заведений преподавать в колледжах и техникумах. Соответствующий законопроект она внесла в нижнюю палату парламента, сообщает ТАСС.

Скрозникова отметила, что в настоящий момент в России открыты порядка 4,5 тысячи колледжей и техникумов, но лишь несколько вузов занимаются подготовкой преподавателей для них. По мнению парламентария, этого количества недостаточно для обеспечения системы среднего профессионального образования необходимым числом педагогов.

"Решением может стать привлечение к педагогической деятельности в ссузах студентов старших курсов вузов, которые учатся на той же специальности и направлении подготовки, что и студенты среднего профучреждения", – заявила депутат.

При этом, согласно законопроекту, возможность преподавать появится только у студентов, которые успешно сдали промежуточную аттестацию в течение не менее трех лет обучения и получили дополнительное профессиональное образование по специальности "образование и педагогические науки".

По словам парламентария, в российском законодательстве нет для этого соответствующего механизма. Поэтому закон может помочь снизить нехватку педагогов колледжей и техникумов.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете обучения в дистанционном и электронном форматах в медицинских вузах. Изменения были внесены в закон "Об образовании в Российской Федерации". Теперь в России запрещено использование исключительно дистанционного формата обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей.