Путин подписал закон о запрете дистанционного обучения в медицинских вузах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России запретили обучение в дистанционном и электронном форматах в медицинских вузах. Закон об этом подписал Владимир Путин, он размещен на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" и запрещает использование исключительно дистанционного формата обучения студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Исключением могут стать случаи, определенные федеральными образовательными госстандартами.

Согласно закону, Минздрав России сможет разрабатывать и утверждать дополнительные профессиональные программы медицинского образования. Для их внедрения учреждения должны будут пройти аккредитацию в Росздравнадзоре для проверки на соответствие стандартам и наличие необходимой базы.

Ранее стало известно, что школьники, которые не набрали минимум по результатам ОГЭ для перехода в 10-й класс, смогут получить преимущество при поступлении в колледжи в 12 регионах России. Такие поправки были внесены в соответствующий законопроект.

Эксперимент организуют в этом году в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском крае, в Республике Северная Осетия.

