Не набравшие минимум по ОГЭ школьники получат преимущество при поступлении в колледжи

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Школьники, которые не набрали минимум по результатам ОГЭ для перехода в 10-й класс, смогут получить преимущество при поступлении в колледжи в 12 регионах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки ко II чтению соответствующего законопроекта.

Эксперимент организуют в этом году в Москве и Санкт-Петербурге, в Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском крае, в Республике Северная Осетия.

Согласно тексту документа, преимущество предоставят лицам, получившим основное общее образование в 2025 году в образовательном учреждении, находящемся на территории региона – участника эксперимента, и не набравшим минимальные результаты ОГЭ для приема на образовательную программу среднего общего образования.

У школьников будет преимущественное право приема в государственные образовательные организации этого субъекта для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджета, уточняется в тексте поправки, принятой профильным комитетом Госдумы по просвещению.

Еще одна поправка устанавливает, что школьники из регионов, где будет проводиться эксперимент, для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по результатам экзамена, которые установят сами субъекты.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о двух обязательных экзаменах после 9-го класса вместо четырех в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Школьники будут сдавать русский язык и математику. Проект предполагает апробацию нового порядка зачисления абитуриентов на обучение по программам СПО за счет средств региональных бюджетов.

