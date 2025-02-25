Выпускные экзамены будут проходить с помощью системы МЭШ в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Операционную систему "Московской электронной школы" (МЭШ) включили в реестр программного обеспечения Минцифры РФ, благодаря чему ее будут использовать при проведении экзаменов в 2025 году. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Систему будут применять при проведении основного и тренировочных этапов ОГЭ в компьютерной и письменной формах. Также система поможет в подготовке печати необходимых материалов, а еще в переводе бланков участников в электронный вид прямо в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

Отмечается, что такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство проверочных процессов для выпускников и учителей.

"Включение ОС МЭШ в реестр российского программного обеспечения подтверждает высокий уровень отечественных разработок", – указал замглавы департамента информационных технологий Евгений Комаренко.

По его словам, теперь столичные школы смогут не только отказаться от зарубежного программного обеспечения, но и гарантировать высокую степень надежности и безопасности работы всех цифровых сервисов МЭШ.

На данный момент системой пользуются на тысячах ноутбуков столичных учителей, моноблоков в компьютерных классах, а также на интерактивных панелях в школах Москвы.

Между тем обществознание вновь заняло лидирующую позицию в рейтинге популярных предметов ЕГЭ по выбору. Его выбрали свыше 300 тысяч человек, то есть 42%, указал он. Второе место заняла информатика – ее планируют сдавать 21% участников, на третьем месте разместилась биология – 19,8%.

На данный момент уже свыше 716 тысяч человек зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в этом году, из которых более 641 тысячи – это выпускники текущего года. Вместе с тем еще свыше 2,6 тысячи школьников из новых регионов России также планируют сдавать ЕГЭ в 2025 году.