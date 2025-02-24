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24 февраля, 09:45

Общество

Московские школы получили более 5 тысяч единиц оборудования для инженерных и ИТ-классов

Московские школы получили более 5 тысяч единиц оборудования для инженерных и ИТ-классов

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Московские школы получили более 5 тысяч единиц нового оборудования для инженерных и ИТ-классов. Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди новинок – наборы для программирования, робототехнические конструкторы и станки с числовым программным управлением. Техника поможет школьникам освоить программирование, механику, автоматизацию и подготовиться к профессиям в технологической отрасли. Такой подход способствует более раннему выбору профессии и поступлению в вузы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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