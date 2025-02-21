Депутат Харченко призвала избавить педагогов от избыточных отчетов

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Депутат Госдумы Екатерина Харченко предложила для повышения качества образования сократить объем отчетности для педагогов. Об этом сообщает News.ru.

По мнению парламентария, для качественного образования в стране необходима четкая, прозрачная и эффективная система критериев оценки этого параметра. Как заявила Харченко, Рособрнадзору нужно избавить педагогов от избыточных отчетов и повышать их имидж, поскольку они являются фундаментом системы образования.

"Это масштабное понятие, которое включает в себя ряд факторов, в том числе новую модель оплаты труда. Должны быть стандарты и единство образовательного пространства при подготовке педагогов во всех вузах страны", – объяснила депутат.

Вместе с тем, отметила парламентарий, необходимо обратить внимание на качество учебников. По словам Харченко, множество вариантов учебников по одной дисциплине недопустимо. Над этим вопросом сейчас работают Российская академия образования, Российская академия наук, министерство просвещения и министерство науки высшего образования, добавила она.

Между тем стало известно, что задания для экзамена по русскому языку для детей иностранных граждан и лиц без гражданства разработают к середине марта. Рособрнадзор подготовил проект приказа, которым определяется минимальное число баллов, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку для детей мигрантов. Оценка "удовлетворительно" означает, что все необходимые требования, предъявляемые к знаниям иностранца, поступающего в конкретный класс, выполнены.

Ранее правительство России утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах в 2025 году. Согласно распоряжению, количество целевых мест выросло по 77 направлениям.