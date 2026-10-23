Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами в связи с ограничениями. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в MAX.

В ведомстве отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам напомнили, что статус рейса можно уточнить с помощью

онлайн-табло аэропортов.

В ночь на 23 октября силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников, летевших на столицу. Позднее Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще 26 БПЛА на подлете к городу. На фоне этого в аэропортах Внуково и Домодедово, Жуковский и Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Позже в Шереметьево объявили воздушную тревогу. В авиагавани эвакуировали пассажиров. Затем в Шереметьево сняли действие сигнала "воздушная тревога".

В терминалах аэропорта также вновь начали регистрировать пассажиров на рейсы по России и за рубеж. При этом министерство транспорта РФ и Росавиация поставили на особый контроль работу гражданской авиации в столичном регионе.