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23 октября, 22:27

Общество

Минобрнауки предложило усовершенствовать прием на платные места в российские вузы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Минобрнауки России предложило усовершенствовать прием на платные места в вузы. Они будут устанавливаться в первую очередь профильным университетам, имеющим свою научную школу, лабораторную базу и партнеров-работодателей, выпускники которых успешно трудоустраиваются, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ведомство разработало проект приказа на 2027/28 учебный год. Документ корректирует подход к определению предельного числа платных мест, а также продлевает действующие правила – до 1 марта 2033 года.

При расчете лимита будет учитываться доля вуза в общем приеме студентов в регионе. В министерстве пояснили, что так оценивается не только эффективность самого университета, но и то, насколько сбалансированно развивается высшее образование в субъекте в целом.

Обновились и показатели комплексной оценки, от которой зависит число платных мест. Приоритет отдан тем, что точнее отражают реальную отдачу от платного обучения, – качеству приема и востребованности выпускников на рынке труда. Речь, в частности, идет о среднем балле ЕГЭ и численности трудоустроенных выпускников.

Это позволяет перераспределять места с массовых направлений – экономики, менеджмента, юриспруденции, где наблюдается переизбыток кадров, – на технические и прикладные специальности, испытывающие дефицит специалистов.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, благодаря регулированию платного приема университеты получают стимул развивать качественные программы, а абитуриенты – возможность получить специальности, востребованные рынком.

"Дальнейшая настройка механизма будет проводиться на основе комплексного анализа данных приемных кампаний, в том числе перечень регулируемых направлений будет пересматриваться с учетом качества приема. Это позволит создать еще более эффективную систему высшего образования в России", – сказал Фальков.

Ранее сообщалось, что список школьных олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении в российские университеты, уменьшился с 83 до 60. Сокращение стало итогом экспертизы, которую провел Российский совет олимпиад школьников.

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