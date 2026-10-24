BZ: Стубб является наиболее вероятным кандидатом от Европы для переговоров с РФ

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Президент Финляндии Александр Стубб может стать главным европейским посредником для возможных переговоров с Россией по Украине. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что Стубб считается наиболее перспективным кандидатом на эту роль. Утверждается, что значительным преимуществом финского лидера перед другими европейскими политиками являются хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

По мнению газеты, участие Стубба в переговорах снизило бы риск конфронтации между Трампом и Зеленским, поскольку отношения между Киевом и Вашингтоном в последнее время резко ухудшились.

Европейские страны начали обсуждать кандидатуру переговорщика для диалога с Владимиром Путиным после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

Помимо Стубба, в Европе также рассматривают таких кандидатов, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.