Telegraph: ЕС подобрал пять кандидатов на роль переговорщика с Россией

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Европейские лидеры начали обсуждать кандидатуры представителей ЕС для возможных переговоров с Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующие предложения уже направили пяти потенциальным кандидатам, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в числе кандидатов премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Прежде всего, необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, нужен консенсус по поводу того, какой именно должна быть наша позиция", – сообщил источник газеты.

Уточняется, что в Европе активнее обсуждают собственное участие в мирном процессе на фоне опасений, что посредничество США при американском лидере Дональде Трампе не в полной мере учитывает интересы европейских стран.

О том, что европейские страны начали обсуждать кандидатуру переговорщика для диалога с Путиным, стало известно 22 октября. СМИ отмечали, что данный вопрос стал особенно актуальным после поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что возрождение экономического сотрудничества России и Европы неизбежно. По его словам, некоторые европейские правительства уже начинают меняться. Он также отметил, что многие лидеры государств Европы говорят о необходимости начать диалог с Россией.