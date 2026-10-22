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22 октября, 11:32

Политика

Дмитриев назвал неизбежным возрождение сотрудничества России и Европы

Фото: kremlin.ru

Возрождение экономического сотрудничества России и Европы неизбежно. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Веронском Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

По его словам, некоторые европейские правительства уже начинают меняться. Он также отметил, что многие лидеры государств Европы говорят о необходимости начать диалог с Россией.

При этом, добавил он, ЕС продолжает покупать российский газ и энергию, несмотря на рост цен – стоимость газа в Европе возросла на 140% за последний год.

"Европа сейчас находится в состоянии глубочайшего кризиса в энергетике", – приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2" снова будут работать. Также Дмитриев считает, что чем больше будет сделок между Россией и США, тем больше желания будет у европейцев присоединиться к этому процессу.

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты ищут варианты отказа от санкций против России. По словам Дмитриева, работа американской стороны над снятием собственных ограничений ведется постоянно.

Москва поддерживает постоянную связь с министерством финансов и министерством энергетики США, добавил Дмитриев.

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