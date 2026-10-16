Дмитриев заявил, что США ищут варианты отказа от санкций против России

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США оказались в ситуации, когда вынуждены искать варианты отмены санкций против России. Об этом в кулуарах РЭН-2026 рассказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Во-первых, американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США. Во-вторых, они сами загнали себя в ситуацию, что они пытаются найти варианты, как их снимать", – указал он.

По словам Дмитриева, работа американской стороны над снятием собственных ограничений ведется постоянно.

Также спецпредставитель президента подчеркнул, что Минэнерго США уже определило конкретные российские компании, которые будут работать по поставкам дизеля в Штаты. Он добавил, что все идет замечательно, в этом процессе активно участвуют вице-премьер Александр Новак и его команда.

Он также отметил, что Москва поддерживает постоянную связь не только с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, но и с министерством финансов и министерством энергетики США.

"Настолько отношения были в нулевой точке, что сейчас даже восстановить поставки дизеля необходимо взаимодействие большого количества американских органов, чтобы все доводить до конечного результата", – пояснил Дмитриев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны Запада и США ввели против России 35 480 санкций, что стало рекордным показателем. При этом, подчеркнул политик, Запад сам установил железный занавес в отношении себя и теперь страдает от его последствий.