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Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил об ухудшении ситуации с мировыми запасами топлива на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Бангкоке. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

По словам Силуанова, с последней встречи G20, которая прошла 1,5 месяца назад, ситуация лишь усугубилась. Запасы топлива в мире стремительно сокращаются, добычная и перерабатывающая инфраструктура находится под ударом, а рост цен оказывает давление на платежеспособный спрос.

"Доверие к бюджетной политике также не укрепляется. Для преодоления этих вызовов недостаточно дополнительных экономических стимулов. Необходимо сместить акцент с компенсации последствий кризисных явлений на устранение первопричин – бюджетных дисбалансов и геополитических факторов", – подчеркнул министр.

Он добавил, что без устранения первопричин невозможно сформировать основу для устойчивого роста, можно лишь смягчить последствия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведенном с Владимиром Путиным телефонном разговоре. По словам главы Белого дома, они договорились о масштабных поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Он уточнил, что более 300 тонн поставят в ближайшее время. В ноябре будет поставлено еще 500 тонн, после этого – 1 миллион тонн.

После этого США вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

