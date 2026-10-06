Глава Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

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Запасы нефти на Западе исчерпаны, а дефицит топлива может сохраниться в преддверии зимы. Об этом заявил глава сырьевого трейдера Vitol Рассел Харди на конференции Energy Intelligence Forum в Лондоне, передает Bloomberg.

Харди отметил, что имевшиеся резервы уже израсходованы. По его словам, ситуация с нефтепродуктами остается крайне дефицитной. Она может продлиться еще несколько месяцев по мере приближения зимы.

Ранее представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен предрекла Европе "очень тяжелую зиму" из-за высокой стоимости энергоносителей. Она поддержала решение стран Евросоюза и G7 выделить из стратегических запасов по 50 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива для продажи на рынке.

Тем временем стало известно, что стратегические нефтяные запасы США составили 283 миллиона баррелей. Это стало минимальным значением с октября 1982 года.