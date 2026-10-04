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04 октября, 16:30

Экономика

Новак заявил, что ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной

Фото: depositphotos/carloscastilla

Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сообщил в эфире "Вестей".

По словам Новака, на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ обсуждалось исполнение соглашения за июль-август, а также текущая конъюнктура.

"Было отмечено на комитете, что ситуация достаточно волатильная, напряженная на мировых рынках, есть дефицит", – сказал вице-премьер.

Он добавил, что страны ОПЕК+ выполняют свои обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Кроме того, комитет выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок и логистики, что серьезно "влияет на неопределенности".

"Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи", – подчеркнул Новак.

Ранее семь ведущих стран ОПЕК+, включая Россию, решили не менять действующие квоты на добычу нефти в ноябре 2026 года. В частности, квота России составит 9,949 миллиона баррелей в сутки.

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