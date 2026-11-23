Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Горожане старшего возраста приглашаются на тематические автобусные экскурсии по новогодней Москве в рамках программы "Путешествуйте по жизни с "Московским долголетием". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Участникам предлагают обзорные поездки по праздничному городу, визиты в музеи и мастерские елочной игрушки, а также музыкальные маршруты. Поездки будут длиться от 3 до 7 часов.

С этого года по городу будет курсировать "Поющий автобус" с музыкантом и экскурсоводом Евгением Богдановым. Он будет исполнять роль ведущего, дирижера и певца.

Пассажиры автобуса услышат известные песни о Москве, а также советские и новогодние произведения. Среди них – "Александра", "Разговор со счастьем", "Снег кружится", "Песенка о медведях", "Три белых коня". В перерывах горожанам расскажут интересные истории о достопримечательностях столицы. Поездка охватит Бульварное и Садовое кольцо, а также несколько остановок в знаковых точках города.

Второй музыкальный маршрут – "С песнями по улицам". В программе предусмотрена встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Экскурсантам расскажут, как отмечали Новый год раньше и как традиции изменились благодаря указам Петра I. В салоне будут звучать всем известные новогодние песни. Гости увидят Красную площадь, Воробьевы горы и храм Христа Спасителя.

В рамках экскурсии "Новогодняя сказка столицы" москвичи увидят вечерние набережные и улицы, украшенные к Новому году. Путешествие охватит в том числе Кремлевскую набережную, храм Христа Спасителя, олимпийский комплекс "Лужники" и Воробьевы горы.

Маршрут "Новогодняя Москва – 2027" познакомит с историей праздника: тем, как встречали Новый год в XVIII–XIX веках, а также со старинными московскими обычаями и приметами на благополучие и удачу.

На экскурсии "Новый год – любимый праздник в мире" речь пойдет о том, когда Новый год начали отмечать в России, о его смыслах и праздничном символе – елке. Горожане увидят украшенные улицы и узнают, как правильно загадывать желания во время курантов.

Еще один маршрут – "За подарками и елками да в предпраздничной суете" – посвящен праздничным традициям. Посетители узнают, как раньше велась подготовка к праздникам, как выбирали подарки и елку. Участники увидят Красную площадь, Воробьевы горы, Петровский парк и место, где жила автор слов песни "В лесу родилась елочка" Раиса Кудашева.

Программа "Святки в "Коломенском" состоится на исторической территории Государева двора в музее-заповеднике "Коломенское". Гостям расскажут, как на Руси отмечали Рождество и Святки, и познакомят с традициями. Продолжением станет концерт с народными песнями и играми. Зрители смогут стать участниками старинных обрядов.

Также можно посетить музей "Мир исторической реконструкции". Там в рамках мероприятия "Новогоднее путешествие в СССР" пройдут танцы, конкурсы, викторины и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Участников ждут подарки, призы и праздничный хоровод.

В рамках автобусного маршрута "Фабрика елочных игрушек" горожане увидят свыше 5 тысяч новогодних украшений XIX–XXI веков. Экскурсовод расскажет о встрече Нового года в разное время и в разных странах, а мастера фабрики – о работе художников и стеклодувов.

В технопарке "Студия союз" также можно будет узнать больше о традициях, а также об изготовлении и росписи елочных игрушек.

Оформить запись на тематические экскурсии можно на сайте. На странице проекта следует найти баннер с названием программы, нажать кнопку "Записаться" и выполнить инструкцию.

Ранее курс "Школа русской чайной традиции" запустили в рамках "Московского долголетия". Участники узнают об истории чая на Руси, знакомятся с обычаями, рассматривают самовары. Теорию дополняют дегустациями и практическими экспериментами.

